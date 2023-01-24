Польща змінила умови допомоги українським біженцям
Із березня біженці повинні будуть оплачувати частину вартості проживання
Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям. Він передбачає платне проживання та зміни терміну реєстрації в країні. Про це 24 січня повідомила канцелярія польського президента.
Згідно зі змінами, українці зможуть безкоштовно проживати у прихистках для біженців у Польщі лише впродовж перших 120 днів з моменту першого приїзду, після чого повинні платити за проживання.
Зокрема з 1 березня вони мають оплачувати 50% вартості допомоги, якщо вони перебувають у Польщі понад 120 днів, а з 1 травня – 75%, якщо перебувають понад 180 днів. При цьому ця сума не повинна перевищувати 40 злотих на день, якщо йдеться про 50% вартості допомоги, і 60 злотих на день – якщо йдеться про 75%.
Люди з інвалідністю та ті, хто доглядає за ними, діти, пенсіонери, вагітні та опікуни й батьки дітей до року, а також ті, хто опинився у складній життєвій ситуації, зможуть за проживання не платити.
Також після прибуття до Польщі біженці з України матимуть 30 днів, щоб подати заяву на отримання номеру PESEL – раніше на це давалось 90 днів.
Зазначимо, що за приблизними підрахунками, у Польщі перебувають 3,5 мільйона українців, з яких до 1,3 мільйона прибули після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.