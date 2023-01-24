Президент Польщі Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу українським біженцям. Він передбачає платне проживання та зміни терміну реєстрації в країні. Про це 24 січня повідомила канцелярія польського президента.

Згідно зі змінами, українці зможуть безкоштовно проживати у прихистках для біженців у Польщі лише впродовж перших 120 днів з моменту першого приїзду, після чого повинні платити за проживання.

Зокрема з 1 березня вони мають оплачувати 50% вартості допомоги, якщо вони перебувають у Польщі понад 120 днів, а з 1 травня – 75%, якщо перебувають понад 180 днів. При цьому ця сума не повинна перевищувати 40 злотих на день, якщо йдеться про 50% вартості допомоги, і 60 злотих на день – якщо йдеться про 75%.

Люди з інвалідністю та ті, хто доглядає за ними, діти, пенсіонери, вагітні та опікуни й батьки дітей до року, а також ті, хто опинився у складній життєвій ситуації, зможуть за проживання не платити.

Також після прибуття до Польщі біженці з України матимуть 30 днів, щоб подати заяву на отримання номеру PESEL – раніше на це давалось 90 днів.

Зазначимо, що за приблизними підрахунками, у Польщі перебувають 3,5 мільйона українців, з яких до 1,3 мільйона прибули після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.