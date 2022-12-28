Станом на 27 грудня в Польщі перебувають 950 тис. біженців з України, а загалом громадян України в Польщі – близько 2,3 млн, повідомив у Твіттері заступник голови Польського фонду розвитку (PFR) Бартош Марчук.

Як зазначив представник PFR, згідно з базою наданих PESEL (ідентифікаційних кодів у Польщі), станом на сьогодні в Польщі перебувають 950 тис. утікачів від війни в Україні, що на 400 тис. менше, ніж влітку. Враховуючи, що до війни у Польщі перебували 1,2-1,3 млн українців, то загальна кількість громадян України в Польщі на сьогодні становить 2,3 млн.

За його словами, 90% біженців від війни в Україні, які перебувають в Польщі, це жінки й діти. Загалом, ті, хто прибув до Польщі після 24 лютого, становлять 2,5% від загальної кількості населення Польщі. Найбільше українців, які рятуються від війни в Україні, проживають у Нижньосілезькому (Вроцлав) та Мазовецькому (Варшава) воєводствах.

Як зауважив Марчук, близько 60-70% дорослих українських біженців (320 тис. з 450 тис.) вже працевлаштувалися в Польщі. Він назвав це «дуже високим рівнем».

За його словами, українські біженці рівномірно розташувалися по всій території Польщі, немає їх надмірної концентрації в тому чи іншому регіоні країни. Вони омолоджують популяцію Польщі і є активними на ринку праці.

Найбільшими викликами Марчук назвав інтеграцію українців у польському суспільстві і загалом імміграційну політику країни, а також можливу другу хвилю утікачів від війни в Україні. Водночас він зауважив, що поки що немає ознак того, що українці масово залишають Україну у напрямку Польщі.