Мова йде про оголошення з QR-кодом на вулицях та електронні листи

Управління у справах іноземців Польщі попереджає про спроби шахрайського збору даних громадян України. Мова йде про оголошення з QR-кодом на вулицях та електронні листи із закликом до українців повідомляти про своє перебування на території Польщі, пише «Главком» з посиланням на урядовий сайт Польщі.

У відомстві розповіли, що дезінформаційна кампанія передбачає реєстрацію українців за формою, яка не діє у польському законодавстві, а саме управління у справах іноземців Польщі не є автором оголошення та не займається збором зазначеної інформації.

фото Urząd do Spraw Cudzoziemców

Зміст листівки може свідчити про те, що це спроба отримання персональних даних. В управлінні просять українців не звертати на це уваги.

У відомстві також повідомили про фейковий електронний лист, автори якого видавали себе за секретаріат Департаменту міжнародних справ та міграції МВС. У ньому також йшлося про необхідність нібито повідомляти про біженців з України за формою, прикріпленою до повідомлення.

У разі появи подібних повідомлень їх слід ігнорувати. Про такі інциденти слід повідомляти в CERT.

Українцям нагадують, що правильні адреси електронної пошти Міністерства внутрішніх справ та адміністрації або Управління у справах іноземців завжди містять такі домени: @mswia.gov.pl та @udsc.gov.pl відповідно.