Кіберзлочинці розсилали повідомлення про грошову допомогу від держави, в яких було посилання на фішингові сайти

У Львові викрили шахраїв, які через смс-обманювали переселенців та викрадали гроші з їхніх банківських рахунків.

За версією слідства, четверо львів’ян організували схему обкрадання людей за допомогою фішингових сайтів. Для цього вони масово розсилали смс-повідомлення з інформацією про можливість отримання допомоги від держави для переселенців, вказуючи посилання на фейкові сайти банківських установ. Таким чином злочинці крали коди доступу до банківських рахунків.

Потім вони втручались у роботу сайтів банків та виводили вкрадені гроші на власні рахунки. Під час обшуків правоохоронці виявили в учасників банди сім-картки, комп’ютери, банківські картки, 13,5 тис. доларів та 1,9 тис. євро готівки

Слідчі повідомили чотирьом учасникам злочинної схеми про підозри за ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 361, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 ККУ. Невдовзі їм оберуть запобіжні заходи.