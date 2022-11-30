Кіберполіція викрила 31-річного мешканця Закарпатської області, який викрадав платіжні дані, номери рахунків, а також зламував та викрадав чужі акаунти у соцмережах. Вірус хакер розповсюджував через популярний файлообмінник. Поліція відкрила справу, зараз хакеру загрожує до трьох років ув’язнення.

Як повідомляє прес-служба поліції Закарпаття, діяльність хакера кіберполіція помітила під час моніторингу мережі: на одному із форумів було посилання на завантаження шкідливого контенту.

«Виявилося, що за допомогою цього програмного забезпечення зловмисник може отримувати доступ до чужих облікових записів, електронних скриньок та загалом використовувати у шкідливих цілях чужі комп’ютери. Поліцейські встановили особу, яка могла бути причетною до цієї незаконної діяльності. Ним виявився 31-річний мешканець Хустського району», – йдеться у повідомленні.

У поліції уточнюють, що хакер викрадав у людей фінансову інформацію: доступ до платіжних систем, електронних грошей, номерів рахунків. Крім цього, чоловік привласнював собі облікові записи у соцмережах, які використовував для подальшого розповсюдження свого вірусу.

Наразі чоловікові про підозру за ч. 1 ст. 361-1 ККУ (створення з метою використання, розповсюдження чи збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження чи збут). За скоєне 31-річному хакеру загрожує до трьох років позбавлення волі.