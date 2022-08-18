Хакери надсилали повідомлення про замінування впродовж останніхдвох років

Служба безпеки України викрила двох регіональних керівників групи анонімних мінерів «FR Destructor», яка упродовж двох останніх років здійснювала численні неправдиві повідомлення про мінування у різних регіонах України. Про це йдеться у повідомленні прес-служби СБУ.

Як розповіли у відомстві, зловмисники особливо активізувалися напередодні широкомасштабного вторгнення РФ до України і відновили свою деструктивну діяльність протягом останніх місяців.

Зокрема, вони:

відправляли анонімні електронні листи з використанням спеціальних комп’ютерних програм для приховування свого місцеперебування;

підшукували у соціальних мережах користувачів, яких залучали до поширення неправдивих анонімних повідомлень про замінування;

організовували зашифровані чати, в яких пропонували грошову винагороду за розсилку анонімних повідомлень.

Правоохоронці викрили їх за місцем проживання після чергового анонімного повідомлення про мінування інфраструктурних об’єктів на західній Україні.

Нагадаємо, що сьогодні у Львові невідомі повідомили про замінування вокзалу та ринків.