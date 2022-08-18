На головному вокзалі працюють усі відповідні служби та перевіряють інформацію про замінування

У четвер, 18 серпня, анонім повідомив про замінування головного залізничного вокзалу Львова, а також міських ринків. Інформацію про начебто замінування кількох об’єктів ZAXID.NET підтвердили у прес-службі Нацполіції Львівщини.

У соцмережах львів'яни повідомляють про замінування головного залізничного вокзалу, кількох ринків, зокрема «Краківського». Нацполіція Львівщини підтвердила отримання інформації про замінування кількох об’єктів.

За даними поліції, на місцях працюють усі відповідні служби та перевіряють інформацію про замінування. Проводиться евакуація людей.

Нагадаємо, що сьогодні у Львові відбудеться зустріч генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреш з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом.