У Львові учасники зустрічі планують обговорити ситуацію на Запорізькій АЕС, експорт продовольства та обстріл СІЗО в Оленівці

У четвер, 18 серпня, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш прибуде до Львова, де він зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом. Про це заявив на брифінгу у вівторок, 16 серпня, представник генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, пише Reuters.

«Генеральний секретар відвідає Львів у четвер на запрошення президента України Володимира Зеленського для участі у тристоронній зустрічі, у якій також візьме участь президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган», – сказав він.

Як повідомляється, наступного дня, 19 серпня, Гутерреш відвідає Одесу.

«Він відвідає порт Одеси – один із трьох портів у рамках угоди з експорту продовольства Чорним морем. Перед поверненням до Нью-Йорка генеральний секретар побуває в Стамбулі, де відвідає Спільний координаційний центр», – сказав речник генсека ООН.

За його словами, головною темою візиту генсека ООН до України стане реалізація угод щодо експорту продовольства; також очікується, що буде порушено теми ситуації навколо Запорізької АЕС та обстрілу СІЗО в Оленівці.

«Метою візиту на запрошення президента України Володимира Зеленського є обговорення експорту продовольства з України», – сказав він, відповідаючи на запитання щодо цілей візиту.

«Без сумніву, питання про Запорізьку АЕС та місію щодо встановлення фактів будуть також порушені», – додав Дюжаррік.

Додамо, що це другий візит генсека ООН в Україну: Гутерреш приїжджав сюди у квітні — одразу після того, як побував з візитом у Росії.