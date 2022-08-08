Раніше росіяни обстрілами пошкодили датчики радіаційного моніторингу на ЗАЕС

Внаслідок обстрілів армії держави-терориста Росії на Запорізькій АЕС в Енергодарі залишається загроза пожежі та радіаційного зараження. Про це прес-служба «Енергоатому» повідомила в Telegram.

За інформацією компанії, унаслідок останніх атак окупантів і влучень із реактивних систем залпового вогню на одному з енергоблоків спрацював аварійний захист, ще один із трьох активних енергоблоків вимкнено.

«Серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин, також високою є пожежна небезпека», – йдеться в повідомленні.

Український персонал, який перебуває на контрольованій РФ станції, і далі контролює ядерну безпеку та ліквідовує наслідки обстрілів, інформують у компанії.

Як інформував ZAXID.NET, вечері в суботу, 6 серпня, російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар Запорізької області та влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП). Також вони пошкодили три датчики радіаційного моніторингу.