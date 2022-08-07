Російські загарбники посилили обстріл Запорізької атомної електростанції

Ввечері в суботу, 6 серпня, російські окупанти ракетами обстріляли Енергодар Запорізької області та влучили по майданчику ЗАЕС безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП). Також вони пошкодили три датчики радіаційного моніторингу, повідомила в неділю, 7 серпня, компанія «Енергоатом».

Внаслідок обстрілу один з працівників поранений уламками, він у лікарні. Від вибухів на території 800 кв. метрів вибиті вікна станції. Також відомо, що перед обстрілом близько 500 росіян та персонал «Росатому» заздалегідь сховались у бункерних приміщеннях.

«Вочевидь, цілили саме по контейнерах відпрацьованого ядерного палива, які просто неба зберігаються поруч із місцями обстрілу. 174 контейнери, в кожному з яких по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива!» – наголосили в «Енергоатомі».

Там також повідомили, що через ворожі ракетні обстріли було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС. Відтак вчасне виявлення та реагування у разі погіршення радіаційної обстановки або витоку радіації із контейнерів відпрацьованого ядерного палива наразі неможливе.

«Енергоатом» просить світ, аби на території найбільшої в Європі атомної електростанції встановити демілітаризовану зону, щоб уникнути ядерну катастрофу.

Раніше в «Енергоатомі» заявили, що метою обстрілів російських загарбників є відключення ЗАЕС від української енергомережі і приєднання до російської, що загрожує знеструмленням півдня України. А Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) заявило про ядерну загрозу на ЗАЕС.

Обстріли території ЗАЕС тривають з п’ятниці, 5 серпня.