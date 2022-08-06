Обстрілами Запорізької АЕС російські загарбники прагнуть домогтися відключення станції від української енергомережі, щоб згодом під’єднати її до російської. Про це заявили в «Енергоатомі».

«Акти ядерного тероризму на Запорізькій АЕС – її артилерійські обстріли – мають на меті руйнування інфраструктури станції, пошкодження всіх ліній електропередач, через які йде видача електроенергії в енергосистему України, знеструмлення півдня країни», – йдеться у повідомленні.

В «Енергоатомі» припускають, що росіяни продовжать працювати на досягнення цієї мети, а отже обстріли АЕС, подібні до учорашніх, триватимуть.

На українському ядерному об’єкті залишаються представники Росатома, які координують спеціальну програму з відрізання ЗАЕС від енергосистеми України через пошкодження обстрілами усіх ліній зв’язку.

«Крім руйнування інфраструктури Запорізької АЕС, цей план також включає подальше повне знеструмлення станції із запуском дизель-генераторів всіх енергоблоків для забезпечення охолодження ядерного палива, що міститься в усіх ядерних реакторах та басейнах витримки відпрацьованого ядерного палива», – пояснюють фахівці.

Завадити ядерному тероризму Росії повинні злагоджені дії безпекових організацій, зокрема ООН, МАГАТЕ та Всесвітньої організації операторів атомних станцій (WANO), а також постійний тиск на РФ з боку міжнародної спільноти задля виведення військових із ЗАЕС.

Нагадаємо, 5 серпня в Енергоатомі повідомили, що російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС.

Спершу було зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика – ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку. Згодом росіяни вдарили по ЗАЕС з РСЗВ, влучивши снарядами поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

Вдень 6 серпня «Енергоатом» заявив, що внаслідок російських обстрілів серйозно пошкоджена азотно-киснева станція і є ризик витоку радіації.