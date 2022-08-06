Євросоюз засудив ведення Росією військової діяльності з території довкола Запорізької АЕС. Відповідну заяву опублікував представник ЄС із зовнішніх справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

«ЄС засуджує військову діяльність Росії довкола Запорізької атомної електростанції. Це серйозне і безвідповідальне порушення правил безпеки на ядерних об’єктах і черговий приклад ігнорування РФ міжнародних норм», – наголосив він.

Нагадаємо, 5 серпня в Енергоатомі повідомили, що російські окупанти двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС.

Спершу було зафіксовано 3 прильоти біля промислового майданчика – ворог влучив у високовольтну лінію зв’язку. Згодом росіяни вдарили по ЗАЕС з РСЗВ, влучивши снарядами поблизу одного з енергоблоків, де знаходиться ядерний реактор.

Вдень 6 серпня «Енергоатом» заявив, що внаслідок російських обстрілів серйозно пошкоджена азотно-киснева станція і є ризик витоку радіації.