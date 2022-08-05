Окупанти влаштували чергову провокацію та стріляли у бік захопленої Запорізької АЕС

Державне підприємство «Енергоатом» повідомляє, що військові держави-терориста Росії у п’ятницю, 5 серпня, влаштували чергову провокацію та стріляли у бік захопленої Запорізької АЕС. Про це йдеться у повідомленні «Енергоатому».

Унаслідок російського обстрілу о 14:30 зафіксовано три «прильоти» біля промислового майданчика ЗАЕС. За даними підприємства, окупанти влучили у високовольтну лінію зв'язку 330 кВ ВРП автотрансформатора ЗАЕС – Запорізька ТЕС.

«Попри провокації окупантів, ЗАЕС продовжує працювати та видавати потужність в енергосистему України через лінії, які працюють. Відповідно до їхньої пропускної спроможності було ухвалене рішення щодо розвантаження та від'єднання від мережі одного із енергоблоків Запорізької атомної станції, які працюють», – повідомили в «Енергоатомі».

Наразі викидів та скидів радіоактивних речовин не зафіксовано.

Близько 19:00 окупанти вдруге обстріляли Запорізьку АЕС. Три влучання зафіксували на майданчику станції, біля одного з енергоблоків.

«Серйозно пошкодили азотно-кисневу станцію та об‘єднаний допоміжний корпус. Є ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Високою є пожежна небезпека. Наразі постраждалих немає», – повідомили в «Енергоатомі»

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Мер міста Енергодар Дмитро Орлов, біля якого розташовується ЗАЕС, закликав містян зберігати максимальну обережність та стерегтися провокацій окупантів.

«Зі сторони Запорізької АЕС в напрямку житлових кварталів Енергодара відбуваються обстріли. Чути вибухи. Різниця між вильотом та прильотом становить лише близько 3 секунд», – йдеться у повідомленні.

Наразі у більшості мікрорайонів міста зникло світло, немає водозабезпечення, здебільшого припинив працювати інтернет.