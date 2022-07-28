Окупаційні війська розгорнули РСЗВ у бік міста

Окупаційні війська розгорнули свої ракетні системи залпового вогню в бік Енергодара та готують провокації. Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

«Окупований Енергодар. Скоріш за все, сьогодні вночі рашисти готують провокацію для містян, за первинною інформацією рашисти розгорнули біля с.Нововодяного та с.Благовіщенки свої системи РСЗВ у бік міста», – йдеться у дописі Орлова в Telegram.

Мер порадив містянам залишатись у домівках з 22:00 до завершення комендантської години.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські військові у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області зі спальних районів обстрілювали реактивними системами залпового вогню населенні пункти на протилежному березі Каховського водосховища.

Росіяни окупували Енергодар на початку березня.