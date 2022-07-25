Російські військові у тимчасово окупованому Енергодарі Запорізької області зі спальних районів обстрілювали реактивними системами залпового вогню населенні пункти на протилежному березі Каховського водосховища, повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов.

Раніше росіяни, за словами Орлова, розміщували свою техніку у передмісті, в селах та на майданчику ЗАЕС, й вже звідти вели обстріли Нікополя та Марганця, однак у ніч на 25 липня робили це прямо посеред вулиць.

«Цього разу вони вже навіть не робили спроб приховати свої злочини проти людства від місцевого населення», – написав Орлов у Telegram.

Після обстрілів голова Нікопольської військової адміністрації Дніпропетровської області Євген Євтушенко повідомив про атаки росіян з боку Енергодара.

«Ворог двічі обстріляв наш район. Опівночі залп РСЗВ прийшовся у степ за межами населеного пункту Марганецької громади. Постраждалих та руйнувань не зафіксовано. Близько третьої години ночі здійснено залп з РСЗВ по центру селища Вищетарасівка, Мирівської ТГ. Є руйнування житлових будинків та інфраструктури, десятирічна дитина дістала осколкові поранення», – розповів він.

Нагадаємо, росіяни окупували Енергодар на початку березня. Обстрілювати Нікополь вони почали у липні.

22 липня ЗСУ вдарили по наметовому містечку окупантів в Енергодарі, розташованому біля Запорізької АЕС.