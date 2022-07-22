ЗСУ вдарили по російських окупантах і їхній техніці в Енергодарі біля Запорізької АЕС

Українські військові завдали удару по наметовому містечку та техніці росіян біля Запорізької АЕС, повідомила у п’ятницю, прес-служба Головного управління розвідки Міноборони. Саме з боку ЗАЕС російські загарбники регулярно і потужно обстрілюють Нікополь Дніпропетровської області, руйнуючи житлові будинки і вбиваючи мирних мешканців.

«Українські військові ювелірно відпрацювали по позиціях російських окупантів біля Запорізької АЕС. Використовуючи дрон-камікадзе було завдано удару по наметовому містечку та техніці ворога, зокрема в авто з зенітними установками та БМ-21 “Град”», – сказано в повідомленні ГУР МО.

У ньому зазначається, що внаслідок удару наметове містечко згоріло повністю. Троє загарбників знищено, ще 12 отримали поранення.

Нагадаємо, російські загарбники окупували Енергодар і захопили територію Запорізької АЕС на початку березня. Вони розмістили на території ЗАЕС, яка є найбільшою атомною електростанцією в Європі, військову техніку, зокрема – реактивні системи залпового вогню.

В середині липня, тобто через понад п’ять місяців після окупації Енергодара, росіяни почали стріляти з РСЗВ по Нікополю Дніпропетровської області, рівняючи місто з землею, знищуючи цивільні об’єкти, житлові будинки і вбиваючи мирних жителів. Влада міста через обстріл закликала жителів на деякий час евакуюватись.

Водночас оскільки техніка окупантів розміщена на ядерному об’єкті, то завдати удару по ній вкрай складно.