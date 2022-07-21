Російські загарбники загнали свою військову техніку, вибухівку і зброю у машинну залу енергоблоку №1 Запорізької АЕС, яка розташована в окупованому Енергодарі, повідомив у четвер, 21 липня, «Енергоатом».

«Російські військові затягнули щонайменше 14 одиниць важкої військової техніки з боєкомплектом, зброю та вибухівку до машинної зали 1-го енергоблоку ЗАЕС. Весь арсенал ввезеної важкої техніки з усім боєкомплектом перебуває на даний момент зовсім поруч із обладнанням, яке забезпечує роботу турбогенератора. Зокрема, у безпосередній близькості до головного маслобаку, де міститься легкозаймисте масло, яке охолоджує парову турбіну. Там же є вибухонебезпечний водень, який використовується для охолодження генератора», – йдеться у повідомленні.

В «Енергоатомі» зазначили, що військова техніка загарбників унеможливила доступ спеціалізованих пожежних та інших машин до машинної зали енергоблоку №1. Тому ризик пожежі багатократно зростає, а її гасіння стає вкрай проблематичним.

«Якщо ж пожежа станеться, наприклад, через випадкову детонацію боєкомплекту, то її масштаби можуть дорівнювати тій, яка відбулася під час аварії на ЧАЕС», – додали в «Енергоатомі».

У дописі зазначається, що окупанти продовжують порушувати абсолютно всі норми і вимоги щодо пожежної, ядерної та радіаційної безпеки роботи АЕС, зберігаючи важку військову техніку, боєкомплект до неї, зброю та вибухівку просто в машинній залі енергоблоку найбільшої в Європі атомної електростанції.

«Енергоатом» вчергове наполягає на необхідності якомога швидшого звільнення Запорізької АЕС і знову звернувся до міжнародного співтовариства із закликом вжити заходів для цього, адже тільки Україна зможе гарантувати безперебійну та безпечну роботу ЗАЕС.

Напередодні російські загарбники вимагали від адміністрації тимчасово окупованої української ЗАЕС відчинити їм машинні зали на 1-му, 2-му і 3-му енергоблоках, щоб розмістити там весь свій військовий арсенал.

Нагадаємо, окупанти з техніки, розміщеної на ЗАЕС, обстрілюють Нікополь Дніпропетровської області.