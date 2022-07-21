Росіяни обстріляли Харків касетними снарядами з «Ураганів», вибухи було чутно в трьох районах міста

Двоє людей загинули внаслідок ранкового обстрілу російськими загарбниками Харкова. 19 людей отримали поранення, стан чотирьох з них – важкий.

За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, росіяни обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню «Ураган».

«Станом на зараз внаслідок обстрілу одного з районів Харкова російськими “Ураганами” 19 поранених, серед них – 1 дитина. На жаль, 4 людини – у тяжкому стані. 2 людини загинули. На місці влучань продовжують працювати 10 бригад Обласного центру екстреної медичної допомоги», – написав він у Telegram.

За словами Синєгубова, окупанти б’ють винятково по цивільних об’єктах – зокрема, влучили у житловий будинок, де також розташовано приватний стоматологічний кабінет.

«Російський ворог б’є виключно по вулицях міста, торгівельних павільйонах, житловій інфраструктурі. Є влучання у житловий будинок, де був розміщений приватний стоматологічний кабінет. Усередині приміщення людей не було», – додав він.

Начальник Слідчого управління харківської поліції Сергій Болвінов повідомив, що серед поранених – один патрульний поліцейський.

«Один з поранених – співробітник патрульної поліції. Обстріл був попередньо з РСЗВ “Ураган”, касетні снаряди», – йдеться у повідомленні Болвінова.

Як зазначає «Суспільне», вибухи у Харкові пролунали близько 09:30. Їх чули у Київському, Салтівському та Немишлянському районах. Харківський міський голова Ігор Терехов повідомив, що окупанти влучили в один з медзакладів міста. Терехов і Синєгубов також закликали містян перебувати в укриттях.