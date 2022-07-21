Росіяни знищили у Миколаєві склад з тисячами тонн продуктів
Протягом ночі росіяни випустили по Миколаєву сім ракет
До теми
Російські окупанти вночі 21 липня двома ракетами обстріляли один зі складів гуманітарної допомоги у Миколаєві. Загалом за цю ніч вони випустили по місту сім ракет.
«Російські окупанти двома ракетами атакували один із наших складів гуманітарної допомоги о 3 годині ночі. Згоріли тисячі тонн продуктів, призначених для дітей, людей похилого віку та малозабезпечених», – повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Він також опублікував відео пожежі, яка спалахнула після ракетного удару росіян по складу з гуманітарною допомогою.
Загалом вночі 21 липня російські загарбники випустили по Миколаєву сім ракет із зенітно-ракетного комплексу С-300, який призначений для збиття повітряних цілей. Ракети влучили в об’єкт інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення. Також було відомо, що одна людина отримала поранення.
в нього ми вкладаємо душу. Підписуйтеся, Вам сподобається.