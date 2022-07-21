Російські окупанти вночі 21 липня двома ракетами обстріляли один зі складів гуманітарної допомоги у Миколаєві. Загалом за цю ніч вони випустили по місту сім ракет.

«Російські окупанти двома ракетами атакували один із наших складів гуманітарної допомоги о 3 годині ночі. Згоріли тисячі тонн продуктів, призначених для дітей, людей похилого віку та малозабезпечених», – повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Він також опублікував відео пожежі, яка спалахнула після ракетного удару росіян по складу з гуманітарною допомогою.

russian occupants by 2 missiles have attacked one of our humanitarian aid storage at 3am.

Thousands of tons of products, intended for children, elderly people and those who are in need, have been burned#russiaterrorist pic.twitter.com/v6uEXtbXtZ — Віталій Кім / Vitaliy Kim (@vitalij_kim) July 21, 2022

Загалом вночі 21 липня російські загарбники випустили по Миколаєву сім ракет із зенітно-ракетного комплексу С-300, який призначений для збиття повітряних цілей. Ракети влучили в об’єкт інфраструктури, АЗС, газогін та складське приміщення. Також було відомо, що одна людина отримала поранення.