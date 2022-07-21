Знищення врожаю – одна з тактик росіян у загарбницькій війні проти України

Поблизу села Кошове Криворізького району Дніпропетровської області російський танк обстріляв два комбайни у полі, повідомив начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«Сьогодні стався безпрецедентний випадок: два наші комбайни збирали хліб в районі села Кошове, виїхав ворожий танк і почав прицільно розстрілювати ці комбайни», – написав Вілкул у Telegram увечері в середу, 20 липня.

За його словами, комбайнерам вдалося врятуватись. На техніці є невеликі осколкові пошкодження.

Додамо, що знищення українського врожаю і запасів зерна – одна з тактик, яку росіяни використовують у загарбницькій неспровокованій війні проти України. Зокрема, вони знищують склади із зерном ракетними ударами, а також обстрілюють поля. Лише на Дніпропетровщині від обстрілів росіян згоріло понад 400 гектарів врожаю.