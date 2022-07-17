У Криворізькому районі Дніпропетровської області через обстріли росіян, які ті ведуть з окупованої частини Херсонщини, спалахнула пожежа на кількох десятках гектарів полів, вогонь знищив врожай, повідомив голова Криворізької військової адміністрації Олександр Вілкул ввечері в суботу, 16 липня.

«У Криворізькому районі орки били в район Великої Костромки. Біля Мар'янського через обстріл був спалах на кількох десятках гектарів полів. Врожай знищено вогнем. Але наші рятувальники зуміли локалізувати та ліквідувати пожежу, щоб вогонь не охопив більшої площі. Жертв, дякувати Богу, там немає», – написав Вілкул у Telegram..

Також він повідомив, що залповим вогнем росіяни накривали райони Нововоронцовки Херсонської області та інших населених пунктів, розташованих на межі двох областей. Крім того, росіяни вдарили в районі Потьомкиного – це визволена частина Херсонської області.