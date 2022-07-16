Росіяни вдень у суботу, 16 липня, завдали ракетного удару по Україні, випустивши з Каспійського моря шість ракет. Чотири з цих ракет збили сили протиповітряної оборони, дві влучили у сільськогосподарське підприємство на Черкащині.

Як повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець, російські ракети влучили в сільськогосподарське підприємство в Чигиринській територіальній громаді Черкаської області. Загалом там пролунало два вибухи.

«Під час повітряної тривоги маємо два вибухи в одному із сіл Чигиринської тергромади. Ворог поцілив у сільгосппідприємство. На місці працюють рятувальники. Попередньо без жертв. Знищено сільгосптехніку та завдано шкоди нечисельному поголів’ю худоби», – написав він у Facebook.

Водночас, за інформацією командування Повітряних сил Збройних сил України, загалом росіяни о 15:20 випустили з Каспійського моря по Україні шість крилатих ракет Х-101, чотири з них сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровською і Запорізькою областями.

«Близько 15:20 16 липня стратегічні бомбардувальники Ту-95МС російських окупаційних військ завдали ракетного удару по Україні з району Каспійського моря. Ворог випустив шість ракет типу Х-101(Х-555). Близько 16:30 чотири ракети було знищено підрозділами протиповітряної оборони повітряного командування “Схід” на Запоріжжі та Дніпропетровщині. Решта влучила у сільськогосподарське підприємство на Черкащині», – сказано в повідомленні.

Голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук уточнив, що на Дніпропетровщині ППО збила три російські ракети.

Зазначимо, що у цей період повітряну тривогу було оголошено по всій Україні.

Як повідомляв ZAXID.NET, раніше російський міністр оборони наказав окупантам наростити наступ по всіх напрямках в Україні. У свою чергу українська розвідка підтвердила, що російські загарбники готуються до нового наступального етапу, збільшуючи кількість обстрілів України.