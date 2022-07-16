Міністр оборони держави-терориста, воєнний злочинець Сєргєй Шойгу

Міністр оборони держави-терориста – Росії Сєргєй Шойгу наказав наростити дії російської армії на всіх напрямках в Україні. За даними російських пропагандистів, відповідну вказівку він дав під час інспектування військ, які воюють проти українців.

Як пише російське пропагандистське інформагентство «РИА Новости», воєнний злочинець проінспектував угруповання військ «Південь» та «Центр».

Де саме відбулася інспекція окупанти не вказують. Зазначається, що Шойгу заслухав доповіді командувачів цих угрупувань Сєргєя Суровікіна та Алєксандра Лапіна відповідно.

Шойгу дав вказівку нарощувати дії угруповань на всіх операційних напрямках. Російський міністр її виправдовує тим, що нібито хоче «виключити завдання Києвом масованих ударів по цивільній інфраструктурі, мешканцям Донбасу та інших регіонів».

Зауважимо, що наприкінці червня повідомлялося, що Шойгу нібито прибув на командні пункти російських угруповань, задіяних у війні проти України. У повідомленні не уточнювалося, де саме ці пункти, але російські ЗМІ стверджували, що йдеться про територію України.

Нагадаємо, що аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW) вказують на ознаки виходу російських військових з так званої «оперативної паузи». Свідченням цього вони називають проведення окупантами серії наземних атак на Донбасі.