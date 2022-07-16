Російські військові, схоже, зазнають постійного тиску, щоб відновити та продовжити наступ

Аналітики американського Інституту дослідження війни (ISW) вказують на ознаки виходу російських військових з так званої «оперативної паузи». Свідченням цього вони називають проведення окупантами серії наземних атак на Донбасі. Про це йдеться у звіті Інституту дослідження війни

В ISW зазначили, що росіяни здійснили атаки на північний захід від Слов'янська, на південний схід від Сіверська, вздовж траси Бахмут-Лисичанськ, на південний схід від Бахмута та на південний захід від Донецька.

Ці атаки, як і раніше, мають дрібномасштабний характер і в основному не увінчалися успіхом, але вони можуть свідчити, що російські війська намагаються відновити свої наступальні дії на Донбасі. Якщо оперативна пауза справді закінчилася, росіяни швидше за все продовжать і розширять такі атаки в найближчі 72 години.

фото ISW

Американські аналітики пишуть, що росіяни можуть чергувати короткі паузи з посиленням атак протягом кількох днів, перш ніж перейти до повномасштабної наступальної операції.

Зазначається, що десятиденної оперативної паузи замало, щоб повністю відновити сили для великомасштабних наступальних операцій, та російські військові, схоже, зазнають постійного тиску, щоб відновити та продовжити наступ.

Також ISW зазначає, що російські сили продовжували обороняти позиції у напрямку Харкова, щоб не допустити просування українських військ до кордону з Росією.

Зазначимо, що у сьогоднішньому ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляється, що на Бахмутському напрямку росіяни намагалися вести штурм у напрямках Доломітне – Новолуганське та Доломітне – Семигір’я, але ЗСУ відбили наступ.

У відомстві зазначили, що після перегрупування ворог відновив наступ на Вуглегірську ТЕС, бойові дії тривають. Росіяни завдали авіаударів неподалік Берестового та Нью-Йорка. Здійснили артобстріли в районах населених пунктів Берестове, Соледар, Званівка, Семигір’я.