Вадим Скібіцький в ефірі телемарафону заявив про підготовку росіянами нового етапу наступу на Україну

Збройні сили російської армії наразі однозначно здійснюють підготовку до нового етапу наступальних дій на території України, повідомив у суботу, 16 лиипня, в ефірі національного телемарафону заступник голови Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький, пише LIGA.net.

Він зазначив, що зараз спостерігається підвищена активність ворога впродовж усієї лінії фронту, йде активне застосування тактичної авіації, штурмових вертольотів та артилерійських обстрілів.

За інформацією української розвідки, міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу справді відвідав підрозділи російських військ та заслухав командування російської армії щодо подальших дій.

«Він підбив підсумки заходів, які були вжиті, а за деякими даними вручав нагороди “офіцерам і генералам, що найбільше відзначилися”. Але зараз однозначно йде підготовка до наступного етапу наступальних дій », – зазначив Скібіцький.

Він також прокоментував загрозу наступу з Білорусі. За даними розвідки, зараз на прикордонних територіях Білорусі з Україною відбувається ротація військових, що означає збільшення присутності російських солдатів на цих територіях. Водночас ударних угруповань у Білорусі українська розвідка наразі не спостерігає.

Нагадаємо, цього тижня російські загарбники суттєво збільшили кількість ракетних ударів по Україні – у тому числі по містах, які розташовані далеко від лінії фронту. Зокрема, вдень 14 липня росіяни вдарили ракетами по центру Вінниці, внаслідок якого 23 людини загинули на місці, ще одна згодом померла в лікарні.

Увечері 15 липня російські загарбники обстріляли ракетами місто Дніпро – там загинули троє людей. Також загарбники збільшили кількість обстрілів Нікополя Дніпропетровської області.

На тлі зростання кількості ворожих атак, які супроводжуються загибеллю цивільних українців, міністерство оборони держави-агресорки повідомило про наказ окупантам наростити бойові дії в Україні на всіх напрямках.