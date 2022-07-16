Після ракетного обстрілу Вінниці 14 липня поки не вдалося встановити долю чотирьох людей

У Вінниці зросла кількість загиблих внаслідок ракетного удару по центру міста, який завдали російські окупанти 14 липня. У лікарні померла жінка, у якої було 85% опіків тіла. Таким чином станом на суботу, 16 липня загальна кількість загиблих внаслідок обстрілу становить 24 людини.

«На жаль, ще одна жінка померла сьогодні в лікарні – 85% опіків. Продовжують лікування 68 постраждалих, серед яких 4 дітей. Ще 4 залишаються в розшуку зниклих безвісти…», – повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

Своєю чергою міський голова Вінниці Сергій Моргунов повідомив, що сім'ї загиблих і поранені в результаті ворожого удару отримають матеріальну допомогу з міського та обласного бюджетів.

«Всі питання, що стосуються поховання загиблих, ми беремо на себе за рахунок міського бюджету. Також буде надана матеріальна допомога, і ми домовилися з обласною владою – по 50 тис. грн сім'ям загиблих. Пораненим – це 70 осіб, які перебувають на стаціонарному лікуванні, по 25 тис. грн виділятимуть міський та обласний бюджети. Що стосується медичного забезпечення, всі поранені в лікарнях забезпечені, персонал – біля них», – сказав він. під час інформаційного телемарафону, пише УНІАН.

Як інформував ZAXID.NET, зранку 14 липня Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. 1770-кілограмові ракети «Калібр», які 14 липня влучили по Вінниці, війська держави-терориста Росії випустили малим ракетним кораблем з району мису Фіолент в окупованому Криму.