Російські ракети влучили в Будинок офіцерів та будівлю з офісами

У четвер, 14 липня, росіяни завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Відомо про влучання трьох ракет, ще чотири вдалося збити за допомогою ППО. Росіяни вдарили крилатими ракетами по офісному центру і паркінгу біля місцевого будинку побуту. Станом на 14:15 відомо про 20 загиблих та близько 50 поранених.

«Маємо приліт у Вінниці. Є загиблі і поранені. Кількість уточнюється», – повідомив близько 11:20 голова Вінницької області Сергій Борзов.

Фото ДСНС

За його словами, було влучання ракет у районі центру, над містом здіймається дим. Також він зазначив, що 4 ракети над областю збили сили ППО.

Голова Національної поліції України Ігор Клименко повідомив, що, за попередньою інформацією, три російські ракети поцілили в будівлю з офісними приміщеннями. Від ударів постраждали також Будинок офіцерів та розташовані неподалік житлові будинки.

Внаслідок обстрілів виникла пожежа, вогонь перекинувся на автостоянку. Горять близько 50 автомобілів. Над ліквідацією вогню працюють 90 рятувальників.

Близько 12:15 в ДСНС повідомили, що о 10:50 сталося влучання на паркувальний майданчик поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту «Ювілейний». Попередньо відомо про 20 загиблих, серед яких троє дітей. 50 людей – травмовані. Вщент згоріли 25 автомобілів. На місці працюють 90 рятувальників.

На місце вже скерували спеціалізовану слідчо-оперативну групу Головного слідчого управління Нацполіції та криміналістичну лабораторію.

Обстріли прокоментував президент Володимир Зеленський, назвавши їх терактом.

«Щодня Росія нищить мирне населення, вбиває українських дітей, спрямовує ракети по цивільних об’єктах. Де немає нічого військового. Що це, як не відкритий терористичний акт?Нелюди.Країна-вбивця. Країна-терорист», – заявив президент України.