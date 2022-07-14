Росіяни завдали ракетних ударів по центру Вінниці, загинули щонайменше 23 людини

Сполучені Штати Америки та Європейському Союзу будуть разом з Україною, доки Україна не переможе жорстоку агресію РФ. Про це заявила пані посол США в Україні Бріджит Брінк, а також головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель відреагували на ракетний удар держави-терориста Росії по центру Вінниці 14 липня, який забрав життя десятків людей.

Так, Брінк запевнила, що її держава буде разом з Україною до перемоги у війні проти агресора.

«У той час, як міжнародні експерти зустрічаються сьогодні в Гаазі на Конференції з питань притягнення до відповідальності за воєнні злочини в Україні, Росія вчиняє ще один жахливий напад, забираючи життя невинних цивільних у Вінниці. США разом з Україною, поки Україна не переможе жорстоку агресію Росії», – написала Брінк.

Своєю чергою, посол ЄС в Україні Матті Маасікас написав, що сьогоднішній ракетний обстріл центру Вінниці є черговим актом нападів Росії на цивільне населення України, усі такі випадки будуть розслідувані, а винні притягнуті до відповідальності, з чим Євросоюз допоможе.

«Сьогоднішній ракетний удар по центру Вінниці — ще один акт дедалі частіших нападів РФ на цивільне населення України. Усі ці злочини будуть ретельно розслідувані, а винних притягнуто до відповідальності. ЄС тісно співпрацює з українською владою з цього питання», – зазначив Маасікас у Twitter.

Спільну заяву оприлюднили також головний дипломат ЄС Жозеп Боррель та комісар з кризового регулювання Янез Ленарчич. За їхніми словами, винні у всіх воєнних злочинах в Україні будуть покарані.

«Це звірство у Вінниці є останнім у довгій низці жорстоких нападів, спрямованих проти мирних мешканців та громадянської інфраструктури… Буча, Маріуполь, Краматорськ, Кременчук, Слов'янськ, Часовий Яр, Харків, Одеса, а тепер і Вінниця – збройні сили Росії та їхні маріонетки залишають кривавий слід по Україні. Тисячі мирних жителів уже вбито», – йдеться у заяві.

Як відомо, у четвер, 14 липня, росіяни завдали ракетних ударів по центру Вінниці. Відомо про влучання трьох ракет, ще дві вдалося збити за допомогою ППО. Росіяни вдарили крилатими ракетами по офісному центру і паркінгу біля місцевого будинку побуту. Станом на 19:40 відомо про 23 загиблих та 64 госпіталізованих. Ідентифікувати наразі вдалося лише шість тіл. У списку зниклих безвісти залишаються 42 людини.