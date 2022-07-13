Рятувальники у Часовому Яру 13 липня продовжують ліквідовувати наслідки ракетного удару росіян, завданого ввечері 9 липня

Кількість загиблих внаслідок обстрілу росіянами п’ятиповерхівки у місті Часів Яр Донецької області зросла до 46 – тіло ще однієї загиблої людини дістали з-під завалів у ніч на середу, 13 липня.

«Вночі з-під завалів зруйнованого будинку в Часовому Яру вилучено тіло ще однієї загиблої особи. Станом на 08:00 13 липня рятувальники виявили та вилучили з-під завалів тіла 46 загиблих, із них одна дитина (хлопчик близько 9 років). Врятували з-під завалів дев’ятьох», – повідомило управління ДСНС у Донецькій області.

Також рятувальники розповіли, що вже розчистили й розібрали понад 465 тонн зруйнованих елементів будинку, але Роботи тривають досі.

Росіяни завдали ракетного удару з РСЗВ «Ураган» по житлових будинках у місті Часів Яр на Донеччині ввечері в суботу, 9 липня. В одній із п’ятиповерхівок ракета окупантів повністю зруйнувала два під’їзди.