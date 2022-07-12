Наслідки ракетного удару росіян по Миколаєву ліквідовують рятувальники

Російські загарбники вранці у вівторок, 12 липня, атакували Миколаїв ракетами, під удар потрапила цивільна інфраструктура. Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його інформацією, ранковий ракетний удар по Миколаєву був масованим. Попередньо відомо про влучання по двох медичних закладах та житлових будинках. Відомо про чотирьох поранених, попередньо обійшлося без жертв. Інформація уточнюється.

Інформацію про ранковий ракетний удар по Миколаєву також підтвердив мер Олександр Сєнкевич. За його словами, на місці події працюють рятувальники, а більше інформації про цей обстріл буде відомо пізніше.

Сєнкевич також опублікував фото з місця ракетного удару росіян по Миколаєву.

Місцеві рятувальники оприлюднили відео пожежі житлового будинку, в який влучив снаряд росіян.

Віталій Кім також додав, що напередодні російські загарбники обстрілювали Миколаївську область. Під удар потрапили сільськогосподарське підприємство і сільгосптехніка, а також приватний будинок в Первомайській громаді, а вночі – відкрита територія в Широківській громаді. Без жертв.