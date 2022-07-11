Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованої російськими загарбниками п’ятиповерхівки, Часів Яр, Донецька область, 11 липня 2022

Станом на 10:00 понеділка, 11 липня, внаслідок ракетного удару росіян по п’ятиповерховому житловому будинку в Часовому Яру на Донеччині загинули 19 людей, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, окрім 19 загиблих, вісьмох людей вдалося врятувати. Вони додали, що вже розчистили та розібрали близько 138 тонн зруйнованих елементів будинку, роботи тривають.

З останніх повідомлень ДСНС випливає, що тіло 19-го загиблого рятувальники дістали після 08:45.

Росіяни завдали удару по житловій п’ятиповерхівці в Часовому Яру увечері в суботу, 9 липня, ракетами з РСЗВ «Ураган». Внаслідок обстрілу, два під’їзди п’ятиповерхівки виявилися повністю зруйнованими.