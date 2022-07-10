Під завалами може перебувати щонайменше три десятки людей

На Донеччині під завалами обстріляної окупантами багатоповерхівки може перебувати щонайменше три десятки людей. Напередодні ввечері росіяни ракетами з «Ураганів» атакували місто Часів Яр у Бахмутському районі. Внаслідок ворожого обстрілу близько 21:17 було зруйновано два під'їзди у п'ятиповерхівці. Станом на ранок 10 липня відомо про 6 загиблих та 5 поранених.

«У будинку повністю знищено два під'їзди. На місці працюють рятувальники –намагаються врятувати тих, хто опинився під завалами. За словами місцевих мешканців, там найімовірніше щонайменше 34 людини, у тому числі 9-річна дитина», – повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

Фото Павла Кириленка

За його інформацією, відомо про загибель 6 людей. Також з-під завалів вже дістали 5 поранених. Рятувальники встановили контакт із двома людьми, які опинилися під руїнами. Рятувальна операція триває.

«Врятовано з-під завалів 5 осіб та вилучено 6 загиблих осіб, проведено розчищення та розбір близько 70 т зруйнованих елементів будинку. За попередньою інформацією, під завалами може знаходитися ще 34 особи, з них 1 дитина (хлопчик 9 років)», – розповіли в ДСНС інформацію станом на 8:00 неділі, 10 липня.

До робіт залучено 53 рятувальників та 9 одиниць техніки, а також два автокрани та два навантажувачі.