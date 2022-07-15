Вага кожної ракети «Калібр» 3М-14Е, якими обстріляли Вінницю, – 1770 кг

Ракети «Калібр», які 14 липня влучили по Вінниці, війська держави-терориста Росії випустили малим ракетним кораблем з району мису Фіолент. Про це повідомили в оперативному командуванні «Південь».

Міст Фіолент розташований у південно-західній частині Криму, в Балаклавському районі Севастополя.

«Противник продовжує ведення оборонних дій, а також застосовує ракетні та авіаційні удари», – йдеться у повідомленні.

Водночас раніше в Офісі президента та Командуванні Повітряних сил повідомляли, що удар по Вінниці росіяни здійснили «Калібрами» з підводного човна у Чорному морі, зазначає «Українська правда».

Зазначимо, що росіяни обстріляли Вінницю ракетами «Калібр» 3М-14Е, вага кожної – 1770 кг. Загалом по Вінниці випустили чотири ракети, дві з них збили ППО. Випущені ракети можуть обгинати рельєфи місцевості, а також уникати відомі ворогу засоби протиповітряної оборони.

Ракета має дві системи наведення: перша – повністю автономна, інша – через ГЛОНАСС і GPS. Тобто вона ще можливо під час польоту коригується. Над поверхнею моря ракета летить на висоті до 20 м. Над поверхнею землі – можливо від 50 до 180 м, в залежності від відомого ворогу рельєфу місцевості. На підльоті до встановленої цілі ураження ракета знижується на висоту до 20 метрів.

Як інформував ZAXID.NET, зранку 14 липня Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. Загинуло щонайменше 23 людини, 66 осіб було госпіталізовано (з них 3 - діти). Триває пошук 39 потерпілих.