Росіяни окрім того, що вбили у Вінниці 24 людей, зруйнували або пошкодили 55 будинків

В суботу, 16 липня, рятувальники завершили розбирати завали після варварського ракетного удару, який 14 липня по людному центру Вінниці завдали росіяни, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

За інформацією рятувальників, загалом внаслідок обстрілу пошкоджено та зруйновано 55 багатоквартирних та приватних житлових будинків, 40 автомобілів та 2 трамваї.

Відомо, що унаслідок удару росіян по Вінниці загинули 24 людини, зокрема троє дітей. Як зазначали в ДСНС, до медиків по допомогу звернулися 202 людини – з них 68 людей, зокрема чотирьох дітей, госпіталізували, ще 110 людям надали допомогу амбулаторно.

Підрозділи ДСНС врятували трьох людей. Ще одна людина поки що вважається зниклою безвісти.

Нагадаємо, близько 10:45 14 липня по центру Вінниці вдарили російські ракети. Командування Повітряних сил України повідомило, що окупанти поцілили по місту крилатими ракетами «Калібр» з підводного човна в акваторії Чорного моря. Зенітно-ракетні війська ПС ЗСУ знищили дві ракети.

Через удар по людному середмістю Вінниці дві будівлі на площі Перемоги («Ювілейний» та «Будинок офіцерів») зазнали сильних руйнувань; частково зруйновано медично-діагностичний центр. На місці влучань спалахнула пожежа, яка перекинулася на автостоянку, де загорілися близько 50 автомобілів.

23 людини загинули на місці, ще одна людина – жінка, яка отримала 85% опіків тіла – згодом померла в лікарні.

15 липня у Вінницькій області оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок удару росіян.

Президент Володимир Зеленський назвав обстріл Вінниці відкритим терористичним актом. Міністерство оборони держави-агресорки Росії підтвердило, що російська армія під час удару по Вінниці цілилася в «Будинок офіцерів» – цивільний об'єкт, який функціонує як концертний зал, – і заявило, що в будівлі нібито відбувалася «нарада командування українських ВПС із представниками іноземних постачальників озброєнь». Водночас ця версія не відповідає дійсності, оскільки в «Будинку офіцерів» у той момент налаштовували сцену перед концертом, який мав відбутися 14 липня.