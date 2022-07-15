Тіла 13 жертв ракетної атаки на Вінницю ще досі не ідентифіковані
18 людей зникли безвісти
Суспільство — Андрій Стець, 0 0
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Після російської атаки на Вінницю у лікарнях перебувають 73 постраждалих
Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов навів дані щодо загиблих і постраждалих від цинічної ракетної атаки, яку Росія вчора вчинила на обласний центр.
Станом на ранок відомо про 23 жертви, з них троє – діти. Тіла двох дітей досі не ідентифіковані.
Також не ідентифіковані тіла 11 дорослих. У лікарнях – 73 постраждалих.
«У лікарнях – 73 постраждалих. 18 – у розшуку зниклих безвісти», – повідомив голова ОВА у Telegram.
Як інформував ZAXID.NET, зранку 14 липня Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. 1770-кілограмові ракети «Калібр», які 14 липня влучили по Вінниці, війська держави-терориста Росії випустили малим ракетним кораблем з району мису Фіолент в окупованому Криму.
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