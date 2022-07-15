Після російської атаки на Вінницю у лікарнях перебувають 73 постраждалих

Голова Вінницької ОВА Сергій Борзов навів дані щодо загиблих і постраждалих від цинічної ракетної атаки, яку Росія вчора вчинила на обласний центр.

Станом на ранок відомо про 23 жертви, з них троє – діти. Тіла двох дітей досі не ідентифіковані.

Також не ідентифіковані тіла 11 дорослих. У лікарнях – 73 постраждалих.

«У лікарнях – 73 постраждалих. 18 – у розшуку зниклих безвісти», – повідомив голова ОВА у Telegram.

Як інформував ZAXID.NET, зранку 14 липня Росія вчинила ракетну атаку на Вінницю. 1770-кілограмові ракети «Калібр», які 14 липня влучили по Вінниці, війська держави-терориста Росії випустили малим ракетним кораблем з району мису Фіолент в окупованому Криму.