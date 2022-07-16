Росіяни намагаються з’ясувати схеми доставки зброї Україні від союзників

Спецслужби держави-терориста Росії активізували свою діяльність в країнах Східної Європи. Російські агенти отримали завдання виявляти та відстежувати маршрути, якими йде постачання зброї до України, повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

За даним ГУР, для визначення схем доставки та кількості зброї, яку союзники передають Україні для захисту від агресії РФ, російські військові аташе в країнах ЄС закритими каналами зв’язку отримали завданням активізувати вербування співробітників поліції та громадян причетних до транспортування зброї.

Зокрема, у прикордонних з Україною регіонах спецслужби РФ намагаються використовувати представників місцевих громад та проросійських активістів.

«Натомість, отримавши від росіян пропозиції про співпрацю, європейці тут же звертаються до поліції та органів безпеки», – зазначають у розвідці.

Як інформував ZAXID.NET, напередодні до України прибули перші реактивні системи залпового вогню М270 виробництва США.