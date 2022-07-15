Протиповітряна оборона України отримає дві батареї зенітно-ракетного комплексу NASAMS

Україна отримає дві батареї систем протиповітряної оборони NASAMS, а не дві системи, як повідомлялося раніше. Про це 15 липня заявив речник командування Повітряних Сил Збройних Сил України Юрій Ігнат в інтерв’ю виданню НВ.

Він уточнив, що пакет військової допомоги Україні від США включатиме не дві одиниці ракетних комплексів NASAMS, а дві батареї.

«Нам не дві штуки пообіцяли, а дві батареї. Ми розуміємо, що таке високотехнологічне озброєння мають небагато країн світу і стоять за ним у черзі. Йдеться про дві батареї, які мають не тільки пускові установки, а й певні машини для зарядки, виявлення цілей і обслуговування комплексів», – сказав Юрій Ігнат, зазначивши, що поки точна кількість зенітно-ракетних комплексів, які отримає Україна, не може бути оприлюднена.

Він зазначив, що потужності виробників не безмежні, постачання систем ППО NASAMS та IRIS-T в Україну не швидкий процес і«все відбуватиметься, на жаль, поступово і не так швидко, як нам цього хотілося б вже сьогодні».

Одна батарея NASAMS зазвичай має 12 пускових установок. Всі ракети можуть бути випущені по різних цілях протягом 12 секунд. Також до складу батареї входять три РЛС, які мають технічну можливість об'єднання в єдину інфомережу таким чином, що кожна з трьох РЛС здатна замінити всі інші.

Дальність стрільби зенітної системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, а досяжність по висоті – до 14-15 км, зазначає «Мілітарний».