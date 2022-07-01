США оголосили про передачу Україні систем ППО NASAMS
Україна отримає американсько-норвезькі системи ППО в рамках пакету допомоги від США на 820 млн доларів
США увечері в п’ятницю, 1 липня, оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, який, зокрема, включає новітні норвезько-американські ракетні комплекси NASAMS.
За повідомленням Міністерства оборони США, до нового пакету військової допомоги Україні увійшло озброєння загальною вартістю 820 млн доларів:
- боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS;
- 2 передові зенітно-ракетні системи NASAMS;
- до 150 тис. боєприпасів для 155 мм артилерії;
- 4 додаткові контрбатарейні радари.
Озброєння буде закуплено у військовій промисловості, тобто це не будуть поставки з запасів Міністерства оборони США.
«Це оголошення є початком процесу укладання контрактів для надання додаткових можливостей Збройним силам України», – наголосили у Міноборони США.
Там зазначили, що з початку президентства Джо Байдена Сполучені Штати виділили близько 7,6 млрд доларів на безпекову допомогу Україні, у тому числі приблизно 6,9 млрд доларів з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого. Загалом, з 2014 року, коли Україна вперше зіткнулася з російською збройною агресією, Сполучені Штати виділили понад 8,8 млрд доларів на безпекову допомогу Україні.
Комплекси протиповітряної оборони NASAMS: що про них відомо
Системи NASAMS виробляє консорціум американської корпорації Raytheon Technologies і норвезької групи Kongsberg. До складу комплексу входять пускові установки, радіолокаційні станції (РЛС) Raytheon AN/MPQ-64F1 Sentinel від консорціуму Raytheon і Kongsberg.
Raytheon відповідає за постачання своїх ракет класу «повітря-повітря» середньої дальності AIM-120 AMRAAM для цієї системи, а Kongsberg постачає пускові установки. Кожна пересувна пускова установка має шість контейнерів з зенітними ракетами. ЗРК NASAMS знаходиться на озброєнні або доставляється в 12 країн.
Дальність стрільби зенітної системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, а досяжність по висоті – до 14-15 км, зазначає «Мілітарний».