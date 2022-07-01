Норвезько-американські комплекси NASAMS захищатимуть українське небо

США увечері в п’ятницю, 1 липня, оголосили про новий пакет військової допомоги Україні, який, зокрема, включає новітні норвезько-американські ракетні комплекси NASAMS.

За повідомленням Міністерства оборони США, до нового пакету військової допомоги Україні увійшло озброєння загальною вартістю 820 млн доларів:

боєприпаси для високомобільних артилерійських ракетних систем HIMARS;

2 передові зенітно-ракетні системи NASAMS;

до 150 тис. боєприпасів для 155 мм артилерії;

4 додаткові контрбатарейні радари.

Озброєння буде закуплено у військовій промисловості, тобто це не будуть поставки з запасів Міністерства оборони США.

«Це оголошення є початком процесу укладання контрактів для надання додаткових можливостей Збройним силам України», – наголосили у Міноборони США.

Там зазначили, що з початку президентства Джо Байдена Сполучені Штати виділили близько 7,6 млрд доларів на безпекову допомогу Україні, у тому числі приблизно 6,9 млрд доларів з початку повномасштабного російського вторгнення 24 лютого. Загалом, з 2014 року, коли Україна вперше зіткнулася з російською збройною агресією, Сполучені Штати виділили понад 8,8 млрд доларів на безпекову допомогу Україні.

Комплекси протиповітряної оборони NASAMS: що про них відомо

Системи NASAMS виробляє консорціум американської корпорації Raytheon Technologies і норвезької групи Kongsberg. До складу комплексу входять пускові установки, радіолокаційні станції (РЛС) Raytheon AN/MPQ-64F1 Sentinel від консорціуму Raytheon і Kongsberg.

Raytheon відповідає за постачання своїх ракет класу «повітря-повітря» середньої дальності AIM-120 AMRAAM для цієї системи, а Kongsberg постачає пускові установки. Кожна пересувна пускова установка має шість контейнерів з зенітними ракетами. ЗРК NASAMS знаходиться на озброєнні або доставляється в 12 країн.

Дальність стрільби зенітної системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, а досяжність по висоті – до 14-15 км, зазначає «Мілітарний».