Вже у найближчі тижні Пентагон має намір визначитися з ідеями можливого виробництва зброї для України та американських військових

Міністерство оборони Сполучених Штатів розглядає 1300 пропозицій від 800 компаній щодо виготовлення інноваційної зброї для України. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на CNN.

Пентагон вже у найближчі тижні має намір визначитися з ідеями можливого виробництва зброї для України, а також для американських військових.

«Пропозиції від Пентагону повинні включати можливості озброєння для протиповітряної оборони, протитанкової, протипіхотної, берегової оборони, протитанкової боротьби, безпілотних літальних систем, контрбатареї та захищеного зв'язку, які були визначені як ключові для України у військовій потребі», – зазначено у повідомленні.

Зрештою, 800 компаній вже подали 1300 пропозицій на виготовлення озброєння для України.

Наразі Міноборони США шукає лише тих виробників, які можуть втілити проекти за 30 днів., Або за 180 днів, якщо йдеться про складніші пропозиції.