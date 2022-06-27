В адміністрації президента США Джозефа Байдена розповіли, як планують разом з партнерами у G7 далі розширювати санкції проти Росії через її вторгнення в Україну. Про це пише «Європейська правда».

Країни G7 вже незабаром анонсують нові санкції у своїй спільній заяві щодо підтримки України, щоб посилити економічний тиск на Росію.

США у координації з G7 застосують численні обмеження, у тому числі санкції проти сотень осіб та компаній на додачу до понад 1000 тих, які вже під санкціями.

Зокрема, готуються нові санкції проти російського оборонпрому і постачання для його потреб.

США планують застосувати вищі тарифи до понад 570 груп російських товарів, що буде коштувати Росії близько 2,3 млрд доларів. Мінфін США, як вже повідомлялося, заборонить імпорт нового російського золота.

Плануються перші санкції проти компаній, які допомагають Росії через посередників обходити санкції – заборонивши їм купувати відповідні товари, зокрема напівпровідники.

Крім того, схвалять персональні санкції проти ще низки осіб, причетних до порушень прав людини, воєнних злочинів, роботи окупаційних адміністрацій, а також тих, хто залучений до спроб Росії красти українське зерно та в інший спосіб отримувати вигоду від війни.

Будуть застосовані візові обмеження щодо близько 500 посадовців за погрози чи порушення суверенітету й територіальної цілісності України, її політичної незалежності, або придушення інакомислення у Росії.