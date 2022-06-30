Президент США Джо Байден, Мадрид

Найближчими днями Сполучені Штати Америки оголосять про передачу Україні новітніх систем протиповітряної оборони і ще більше реактивних систем залпового вогню (HIMARS). Про це президент США Джозеф Байден заявив на саміті НАТО у Мадриді, пише «Голос Америки».

«Включаючи нову передову західну систему ППО, більше артилерії і боєприпасів, контрбатарейні радари, додаткові боєприпаси для реактивної системи залпового вогню HIMARS, які ми вже надали Україні, і ще більше HIMARS, які надійдуть з інших країн», – зазначив він.

Байден зазначив, що США вже надали Україні військову допомогу на 7 млрд доларів і планують продовжити підтримку. Він додав, що Україна отримає також більше установок HIMARS від інших країн.

«Підтримка України – це глобальні зусилля», – додав американський президент.

Байден наголосив на важливості міжнародної співпраці на підтримку України і відзначив, що більше 50 країн взяли участь в засіданні координаційної групи з оборони України за керівництва очільника Пентагону США Ллойда Остіна кілька тижнів тому. Серед того, що Україна вже отримала, Байден перелічив 140 тис. антитанкових систем, більше 600 танків, більше 500 артилерійських систем, більше 600 тис. боєприпасів для артилерії, а також новітні системи залпового вогню та протиповітряної оборони.

Байден зазначив, що окупант платить за вторгнення в Україну високу ціну. Вперше за століття РФ наблизилась до дефолту, вона втратила значну частину своєї економіки, втратила доступ до високих технологій, необхідних для видобутку нафту.

«Ми будемо підтримувати Україну, всі союзники будуть підтримувати, скільки це потрібно буде. Україна вже завдала значного удару Росії. РФ уже втратила свої позиції, і весь світ дивиться на те, як вони намагались захопити всю Україну, Київ – програли, Донбас не можуть захопити. Не знаю, як це завершиться, але це буде поразка Росії в Україні», – впевнений президент США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що офіційний Київ звернувся до США з проханням про надання Україні системи протиракетної оборони, відому як система NASAMS. Як повідомили американські ЗМІ з посиланням на джерела, США погодились надати Україні це озброєння. За словами співрозмовника агентства, українські військовослужбовці пройдуть навчання щодо роботи з такими системами.