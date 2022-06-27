Пуск зенітної керованої ракети Raytheon AMRAAM з пускової установки NASAMS

Сполучені Штати Америки планують вже цього тижня оголосити про закупівлю для України вдосконаленої зенітно-ракетної системи середньої та великої дальності. Про це пише американське агентство CNN з посиланням на свої джерела.

Як повідомляється, офіційний Київ звернувся до США з проханням про надання Україні системи протиракетної оборони, відому як система NASAMS. За словами співрозмовника агентства, українські військовослужбовці пройдуть навчання щодо роботи з такими системами.

Крім того, у відповідь на запити України, вже на цьому тижні США можуть оголосити про іншу військову допомогу, до якої увійдуть додаткові артилерійські боєприпаси й контрбатарейні радари.

Президент США, на саміті лідерів G7 в Німеччині, який цьогоріч зосереджений на темі війни в Україні, президент США Джо Байден уже оголосив лідерам «Великої сімки», що США нададуть Україні «більш досконалі ракетні системи та боєприпаси», оскільки її війна з Росією загострюється.

Додамо, що напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що «є певні домовленості» щодо ППО для України, але партнерам «потрібно рухатися швидше».

«Нам потрібна потужна протиповітряна оборона, сучасна, повністю ефективна, яка може дати повний захист від цих ракет. Про це щоденно ми говоримо з партнерами. Є вже певні домовленості. І партнерам треба рухатися швидше, якщо вони дійсно партнери, а не спостерігачі», – сказав Зеленський у своєму відеозверненні.

Що таке NASAMS

Системи NASAMS виробляє консорціум американської корпорації Raytheon Technologies і норвезької групи Kongsberg. До комплексу входять пускові установки, радіолокаційні станції (РЛС) Raytheon AN/MPQ-64F1 Sentinel від консорціуму Raytheon і Kongsberg.

Кожна пересувна пускова установка має шість контейнерів з ракетами класу «повітря-повітря» середньої дальності.

Дальність стрільби зенітної системи в конфігурації NASAMS II з використанням ракет AIM-120С AMRAAM становить до 25 км, а досяжність по висоті – до 14-15 км.

26 червня Іспанія розмістила батарею ЗРК NASAMS в Латвії. Цей процес відбувається у рамках нарощування присутності НАТО в регіоні.

Šodien, 26. jūnijā, reaģējot uz nepieciešamību stiprināt Baltijas reģiona aizsardzības spējas pēc Krievijas īstenotā iebrukuma Ukrainā, NBS Gaisa spēku bāzē Lielvārdē izvietota Spānijas piegādāta zeme-gaiss zenītraķešu NASAMS baterija.#WeAreNATO #StrongerTogether pic.twitter.com/vvuYhYlJLR — NBS (@Latvijas_armija) June 26, 2022

Розміщення батареї ЗРК NASAMS означає, що контингент Іспанії в Балтії збільшиться на 90-100 осіб. До цього близько 500 іспанських військових вже перебували під командуванням Канади на базі в Адажі в Латвії у 120 км від російського кордону.