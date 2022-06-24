Військова допомога включатиме додаткові РСЗВ HIMARS

США нададуть Україні новий пакет військової допомоги на 450 млн доларів. Про це у п’ятницю, 24 червня, на брифінгу повідомив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, повідомляє Forbes.

Новий пакет військової допомоги передбачає ракетні комплекси залпового вогню HIMARS, 18 патрульних катерів, 36 тис. артилерійських боєприпасів, а також 18 тактичних автомобілів для буксирування артилерійських знарядь, 1200 гранатометів і кулеметів.

«Ми працюємо з Україною щодня на тему того, які є прогалини у можливостях, які потреби. Причина в тому, що ми хочемо зберегти це, що співвідноситься з тим, що відбувається на полі бою», – сказав Джон Кірбі.

Загальна сума військової допомоги від США становить 6,8 млрд доларів. Спочатку США постачали Україні протиповітряні ракети Javelin і Stinger, а згодом почали надсилати Україні артилерію та навчати бійців ЗСУ користуватися нею.

Повідомлялося, що США надають РСЗВ Україні за умови, що вона не буде застосовувати цю зброю по цілях на території Росії. Водночас, посол США в Україні сказала, що українські військові самі визначатимуть дальність застосування.