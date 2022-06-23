HIMARS можна використовувати, як РСЗВ та як оперативно-тактичний ракетний комплекс

В Україну прибули перші американські ракетні системи залпового вогню HIMARS. Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

«HIMARS вже в Україні. Дякую моєму американському колезі й другу, міністру оборони Ллойду Остіну за ці потужні засоби», – написав Резніков, пообіцявши російським загарбниками «спекотне літо».

M142 HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System – з англійської «високомобільна артилерійська ракетна система»), як шасі використовує 6-колісну тактичну вантажівку M1140 FMTV.

Пускову установку можна використовувати, як реактивну систему залпового вогню (РСЗВ) з боєприпасами різної дальності та як оперативно-тактичний ракетний комплекс.

Повідомлялося, що РСЗВ надають Україні з політичним зобов'язанням не застосовувати цю зброю по цілях на території Росії. Водночас, посол США в Україні сказала, що українські військові самі визначатимуть дальність застосування.