Україна отримає від Канади 39 бронетранспортерів ACSV

Україна отримає від Канади сучасні броньовані машини та камери для безпілотників Bayraktar TB2, повідомляє CBC.

На завершенні саміту лідерів НАТО в Мадриді, у четвер 30 червня, прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Канада працює над завершенням угоди щодо надання Україні 39 броньованих машин бойової підтримки (ACSV). Машини призначалися для канадської армії та були в процесі доставки, але замість цього будуть передані Збройним силам України.

Нова бронетехніка надійде як військово-технічна допомога, яка необхідна для боротьби проти окупаційних військ РФ.

«Легкі броньовані машини, які ми будемо направляти [в Україну], є вкрай ефективними. Ми просто раді, що допомагаємо, і продовжимо вивчати можливості й реагувати на запити [України]», – сказав Трюдо журналістам.

Окрім бронетехніки, Канада передасть додаткові шість камер з високою роздільною здатністю для використання на безпілотниках Bayraktar TB2, які за замовленням України виробляються у Туреччині.

Очікується, що бронетранспортери прибудуть в Україну цього літа після того, як українські військові пройдуть необхідне тренування.

Угода про постачання Збройним Силам України броньованих машин, які призначені виключно для транспортування військ, буде супроводжуватися пакетом технічної підтримки виробником General Dynamics Land Systems-Canada.

Як пише «Мілітарний», армія Канади замовила 360 броньованих машин бойової підтримки (ACSV) у восьми варіантах у рамках контракту на 3 млрд доларів. Бронемашина оснащена системою підвіски нового покоління та вдосконаленою силовою установкою.

Захисна здатність бронетранспортера ACSV покращена завдяки подвійному V-подібному дну корпуса та спеціальним кріпленням сидінь, що сукупно підвищує стійкість до підриву на мінах та саморобних вибухових пристроях, поглинаючи енергію вибуху. Машина здатна рухатися на швидкості понад 100 км, дальністю ходу на одній заправці 600 км.

Також раніше повідомлялося, що Канада надасть Україні 10 замінних стволів, призначених для причіпних гаубиць М777, які раніше передали західні партнери ЗСУ для оборони від агресії Росії.