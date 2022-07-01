30 червня російські загарбники були змушені тікати з острова Зміїний

З часу окупації українського стратегічно важливого острова Зміїний у Чорному морі держава-терорист Росія втратила на самому острові та в навколишніх водах військової техніки на понад 900 млн доларів. Такі дані наводить видання Forbes.

Видання зазначає, що найбільшою втратою окупаційної армії став флагман Чорноморського флоту – ракетний крейсер «Москва» вартістю 750 млн доларів, який був уражений 13 квітня і затонув наступного дня.

Крім того, знищено щонайменше вісім зенітних комплексів типів «Тор», «Панцир» і «Стріла» загальною вартістю понад 100 млн доларів та чотири плавзасоби різних класів загальною вартістю близько 50 млн.

Враховано лише відомі й підтверджені втрати, а тому перелік може не бути вичерпним (інфографіка Forbes)

Російське рятувальне буксирне судно «Василий Бех», яке було випущене у 2016 році, було одним із найновіших. За даними українських військових, на борту корабля був зенітно-ракетний комплекс «Тор». На дно корабель пішов 17 червня внаслідок влучання української ракети.

За час операції зі звільнення острова було знищено три зенітних ракетно-гарматних комплексів «Панцир С1».

Після знищення останнього з них 27 червня оперативне командування «Південь» повідомляло: військова операція розрахована на досить тривалий час і на абсолютне звільнення острова від окупантів.

Однак вже 30 червня російські загарбники залишили острів Зміїний. У Міноборони держави-терориста це було названо «кроком доброї волі». Однак, правдивішим виглядає той факт, що росіяни банально були змушені тікати з острова під натиском українських військ, які завдали масованих артилерійських, ракетних та авіаційних ударів по острову. Під час втечі окупанти знищували власну техніку, документи та майно.

Загальна оцінка знищеної на Зміїному та в навколишніх водах техніки сягає 915 млн доларів. При цьому видання зазначає, що враховано лише відомі й підтверджені втрати, а тому перелік може не бути вичерпним.