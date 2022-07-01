Під час відступу росіяни знищували власну техніку, документи та майно

Під час відступу з острова Зміїного росіяни знищували власну техніку, документи та майно. Про це повідомило Оперативне командування «Південь».

«Самі рашисти при відступі підірвали транспортно-зарядну машину до ЗРК «Тор», реактивну систему залпового вогню «Торнадо-Г» та над морем втратили гелікоптер», –повідомили 1 липня в ОК «Південь».

Крім цього, ЗСУ знищили зенітно-ракетний комплекс «Тор», один із маломірних катерів, причіп із дизель-генератором, радіолокаційну станцію та польовий склад боєприпасів.

«Операція триває. Забезпечення контролю над островом потребує ретельної перевірки та виключення провокацій. Сили оборони пильно моніторять ситуацію. Остаточні втрати противника уточнюють», – зазначено у повідомленні.

Для прикриття своєї евакуації росіяни виконали понад двадцять вильотів авіації з Криму. У північно-західній частині Чорного моря залишається два ракетні кораблі РФ із 16 крилатими ракетами на бортах.

Нагадаємо, що у ніч на 30 червня російські окупанти втекли з острова Зміїний.