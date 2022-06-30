Після втечі росіян наразі Україна контролює острів за допомогою зброї, зазначили в Генштабі

У планах Збройних сил України є встановлення безпосереднього фізичного контролю над островом Зміїний, наразі Україна його контролює за допомогою зброї, повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

«У планах керівництва Збройних сил є встановлення безпосереднього фізичного контролю над цим островом. Наразі ми його контролюємо за допомогою нашої зброї: далекобійної артилерії, ракетних військ і авіації», – сказав Громов.

За його словами, війська РФ залишили острів Зміїний після того, як ЗСУ протягом кількох діб витісняли їх звідти. Наразі, уточнив Громов, погодні умови в районі острова дещо складні.

«Якісно ми не можемо оцінити наші ураження, мати дієву якісну картинку. Але за допомогою інших засобів розвідки наші розвідники нам підтверджують завдання ударів по острову Зміїний, знищення озброєння та військової техніки окупантів, які там розміщувалися. Тобто удари були дієвими. Це змусило росіян залишити острів Зміїний», – сказав Громов.

Як інформував ZAXID.NET, головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний підтвердив, що російські військові залишили острів Зміїний. У Міноборони Росії назвали це «кроком доброї волі».