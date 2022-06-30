Супутникове фото острова Зміїний напередодні

Вночі ЗСУ завдали вогневих ударів ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний. За інформацією Оперативного командування «Південь», росіяни евакуювали залишки гарнізону двома швидкісними катерами. Інформацію про втечу росіян також підтвердив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та міністерство оборони Росії, яке назвало втечу своїх військових «жестом доброй воли».

«Протягом ночі, внаслідок вдало проведеного чергового етапу військової операції із нанесенням вогневих ударів нашими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний, противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами і, імовірно, залишив острів», – повідомило 30 червня Оперативне командування «Південь».

На Зміїному пожежа, лунають вибухи (фото ОК «Південь»)

Зазначається, що зараз на Зміїному пожежа, лунають вибухи.

Остаточні результати операції ще встановлюють.

Також відео знищення російських окупантів на Зміїному опублікував головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний. На відео видно, як по окупантах на острові стріляє САУ «Богдана».

«Не витримавши вогню наших артилерійських, ракетних та авіаційних ударів, окупанти залишили острів Зміїний. Дякую захисникам Одещини, які вжили максимальних заходів для звільнення стратегічно важливої ділянки нашої території. Низький уклін конструкторам та виробникам української самохідної гаубиці "Богдана", яка відіграла важливу роль у звільненні острова. Подяка іноземним партнерам за надані засоби ураження. Дякую всім, хто допомагає боронити кожний метр української землі і вірить у Збройні Сили України», – написав Валерій Залужний.

Також про те, що росіяни покинули острів Зміїний у четвер, 30 червня, повідомив журналіст Андрій Цаплієнко. За його інформацією, ймовірно, «окупанти вирішили залишити острів, підірвавши всю свою техніку». Він повідомив, що окупанти виходили зі Зміїного на 3 швидкісних десантних катерах «Раптор». Також він опублікував фото Зміїного.

Ні в Генштабі, ні в Міноборони офіційної інформації наразі ще не повідомили.

Міноборони Росії підтвердило, що окупанти пішли з острова Зміїний. Але написало, що це був «крок доброї волі». Російське інформаційне агентство «ТАСС» із посиланням на Міноборони повідомило, що російська влада заявила, що «як крок доброї волі» завершила виконання завдань на острові Зміїному і вивела гарнізон, який там перебував. Таким чином, Росія нібито «не перешкоджає зусиллям ООН в організації вивозу сільгосппродукції з України».

Тривалий час ЗСУ завдавали ударів по окупантах на острові Зміїний. Нещодавно ЗСУ вразили на Зміїному зенітний ракетно-гарматний комплекс росіян. Також ворог зазнав значних втрат під час попереднього обстрілу. 27 червня ЗСУ вчергове завдали удару по окупантах на острові Зміїний. Також раніше ракетного удару зазнали захоплені росіянами бурові платформи у Чорному морі.