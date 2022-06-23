На острові Зміїний триває військова операція зі знищення ворожих сил та засобів противника. Зокрема, 22 червня стало відомо, що українські воїни вразили на Зміїному черговий ворожий зенітно-ракетний комплекс.

«Триває військова операція з ураження сил та засобів противника на острові Зміїному. Зафіксовано влучання у ще один зенітний ракетно-гарматний комплекс “Панцир-С1”», – повідомило оперативне командування «Південь».

Росіяни кажуть, що універсальний зенітний ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) ближньої дії «Панцир-С1» призначений для протиповітряної оборони найважливіших малорозмірних та точкових військових та промислових об'єктів, частин та з'єднань сухопутних військ, а також для посилення угруповань ППО на малих та гранично малих висотах від мас засобів повітряного нападу із застосуванням високоточної зброї.

Нагадаємо, 21 червня стало відомо, що ЗСУ завдали удару по гарнізону росіян на острові Зміїний з різних видів зброї. Крім того, вранці 17 червня українські воїни підбили російський буксир «Васілій Бех», який віз на Зміїний чергову партію окупантів і зброї. Увечері того ж дня стало відомо, що буксир затонув.